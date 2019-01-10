"Ruh Sağlığı Yasası yerine mağduriyetleri giderelim"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Ruh sağlığını düzenlemek için yasa çıkarmak yerine, atama bekleyenlerin, emekli olması gerekirken emekli olamayanların, hakları gasbedilen tüm insanların sorunlarının çözümü için torba yasa çıkaralım ve mağduriyetleri giderelim." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin çok zor şartlarda çalıştığını, yüzlerce gazetecinin cezaevinde bulunduğunu belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Türk ekonomisinin dünyada 13'üncü sırada yer aldığını anımsatan Kasap, ancak hala atanamayan öğretmenlerin, işsizlerin, kadroya alınmayan taşeronların bulunduğunu, 150 bin civarında gıda, ziraat ve orman mühendisi ile veterinerin işsiz olduğunu kaydetti.

Kasap, verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle insanların, devlete ve siyasilere güveninin bozulduğunu savunarak, işçi, emekli ve memurların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

1 milyonu üniversite mezunu olmak üzere milyonlarca işsiz bulunduğuna işaret eden Kasap, "Tarım ve Orman Bakanı da Bakanlık personeli için söz vermişti ama hala yerine getirilmedi. İnsanların önündeki en önemli olumsuzluk, ne kadar bekleyeceklerini bilemiyorlar." diye konuştu.