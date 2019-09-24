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Ruhani ile Han New York'ta bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:41 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Han, sınır güvenliği, terörizmle mücadele ve bölgesel konuları görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Han New York'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Ruhani ile Han, ikili ilişkiler, İran-Pakistan sınırı güvenliği, terörizmle mücadele, bölgede istikrar ve barışın sağlanmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkileri "iyi ve yapıcı" olarak nitelendiren Ruhani, Han'ın Tahran ziyaretinde anlaşma sağlanan hususların hızla hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Han da Pakistan'ın bölgede gerginliğin düşürülmesi için her türlü iş birliğine hazır olduğunu aktardı.

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İmran Han ruhani

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