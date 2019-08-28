Yargı kurumlarının bağımsız olduğunu, usulsüzlük yapanı yasalara göre yargılayabileceğini dile getiren Ruhani, "Rica ediyorum, yargılamalara siyasi şaibeler bulaşmasın. Böyle bir durumda yargı mekanizması ölür. Halkımızın, falan şahıs filan siyasi akımla ilişkili olduğu için tutuklandığını düşüneceği işler yapmayalım. Eğer halkın zihninde böyle bir şüphe yer alırsa Yargı Erki yargılamada meşruiyetini kaybeder." görüşünü dile getirdi.

Yargı Erki'nden uygulamalarını tekrar gözden geçirmesini isteyen Ruhani, denetleme mekanizmasının sıkı çalışması ancak işlerine müdahalenin durması gerektiğini belirterek, "Başkaları müdahale ederse yürütme organı işini yapamaz. Meclisten de yasalarımızı ve kaidelerimizi tekrar gözden geçirmesini rica ediyorum." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki yargılamalara "siyasi şaibelerin" bulaşmaması gerektiğini belirterek, "Hiç kimse kılık-kıyafet, siyasi geçmişi, kavmi, mezhebi ve içinde bulunduğu siyasi cenaha göre yargılanmamalıdır." dedi.

Hangi kavim, mezhep, kabile ve siyasi akımdan olursa olsun herkesin yargı karşısında eşit görülmesi gerektiğine dikkati çeken Ruhani, "Hiç kimse kılık-kıyafet, siyasi geçmişi, kavmi, mezhebi ve içinde bulunduğu siyasi cenaha göre yargılanmamalıdır. Vicdan, kanun ve dosya hakim için kriter olmalıdır." ifadesini kullandı.

Yolsuzluğun yargı kurumları ve mahkemelerle ortadan kalkamayacağını ve Yargı Erki'nin son aşama olduğuna dikkati çeken Ruhani, yakalama, tutuklama ve yargılamakla yolsuzluk bitmeyeceğini, bu mücadelenin öncelikle hükümetin görevi olduğunu ve çözümün de e-devletten geçtiğini söyledi.

Yargı Erki'nin Cumhurbaşkanı, bakan, müdür ya da diğer yöneticilerin işine karışması halinde hükümetin başarısız olacağı ve bu şekilde bir yere varılamayacağı eleştirisinde bulunan Ruhani, müdahalenin olduğu yerde girişimcilik, üreticilik ve yeteneğin olamayacağını savunarak, "Kontrol müdahale anlamına gelmiyor. Müdahale artarsa yönetici iş yapamaz. Denetleme, engelleme ve hızı düşürmek için değildir. Kontrol, müdürü korkutmak değildir." değerlendirmesinde bulundu.