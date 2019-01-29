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Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte iki işçinin ölmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan işletmeci, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan işletmeci tutuklu sanık Şenol Medik'e, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şenol Medik, göçükte ölen işçiler Erol Conkur ve Hasan Yıldız'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Medik, olaydan üzüntü duyduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen göçükte işçiler Erkan Çonkur ve Hasan Yıldız mahsur kalmış, göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri ile TTK'ya bağlı tahlisiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu, Çonkur ve Yıldız'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

İddianamede, Şenol Medik hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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