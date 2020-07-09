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Rum Başpiskoposu: Türkiye’ye karşı orduyu modern silahlarla güçlendirmeliyiz

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından endişe duyan Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos, Rum hükümetine seslenerek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerlemesinin durdurulması için Rum Ordusu'nun ‘modern silah sistemiyle donatılmalı" dedi.

Rum Başpiskoposu: Türkiye’ye karşı orduyu modern silahlarla güçlendirmeliyiz

Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos, Rum Yönetimi'nin yeni atanan Savunma Bakanı Charalambos Petrides ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Eğer Kıbrıs'ın (Rum kesimi) güçlü bir ekonomisi olursa ve modern silah sistemiyle silahlandırılırsa, Türkiye karşı başedebiliriz.Böylelikle Türkiye silah sistemimizden dolayı bizimle kolayca baş edemeyeceğini bilecek" dedi.

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ'DEKİ VARLIĞINA KARŞI SAVUNMA

Rum Savunma Bakanı ile sürekli temas halinde olacaklarını söyleyen II. Hrisostomos şöyle devam etti: "Adayı Türkleştirmeyi hedefleyen Türkiye’ye karşı savunmamızın güçlendirilmesi bizi ilgilendiriyor. Tanrının yardımıyla ulusal sorunlarımız için daha iyi günlerin gelmesini umuyoruz. Bu konuda net düşüncelerim var. Eğer Kıbrıs’ın güçlü bir ekonomisi olursa ve modern silah sistemi ile silahlandırılırsa, o zaman Türkiye güçlü silah sistemimiz nedeniyle durumun üstesinden gelemeyeceğini bilecek. Ancak Türkiye ile bu şekilde başa çıkılır"

SAVUNMA BAKANI KİLİSEYE TUTUNDU

Rum Savunma Bakanı Petrides da "Bize düşen görevi yapacağız ve yarına Kıbrıs Helenizm’i için daha iyi bir gelecek için ilerleyeceğiz. Kıbrıs Kilisesi Liderini ziyaret etmek ve tüm sıkı ilişkileri korumak görevimizdir ve bu mücadelede birlikte duruyoruz" diye konuştu.

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