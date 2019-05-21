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Rum kesiminden gerilimi tırmandıracak "sondaj" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:26 | Son Güncelleme

GKRY Enerji Bakanı Yorgos Lakkotropis: - "Gelecek 24 ay içinde 8 sondajın yapılması planlanıyor. Bunların 6'sı araştırma 2'si ise teyit amacıyla gerçekleştirilecek"

ATİNA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji Bakanı Yorgos Lakkotropis, tek taraflı ilan ettikleri Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) faaliyetlerine gelecek 2 yılda 8 sondajla devam edeceklerini öne sürdü.

Kathimerini gazetesinin haberine göre Lakkotropis, Türkiye'nin Kıbrıs yakınlarında başladığı hidrokarbon arama ve sondaj çalışmaları sürerken, düzenlediği yıllık plan sunumunda açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs açıklarındaki faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Lakkotropis, "Gelecek 24 ay içinde 8 sondajın yapılması planlanıyor. Bunların 6'sı araştırma 2'si ise teyit amacıyla gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Lakkotropis, sondajların bu yıl sonunda veya gelecek yılın ilk döneminde başlayacağını ileri sürerek, sözde MEB kapsamındaki 7'nci parselde de lisanslama çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirtti.

- Türkiye'den Kıbrıs açıklarında sondaj

Rum kesiminin, Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde bulundurması Türkiye ve KKTC'nin tepkisine yol açıyor.

Rum yönetimini, ada çevresinde tek taraflı olarak ilan ettiği 13 parseli uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor.

Adada eşit bir paylaşım tezine rağmen enerji şirketlerinin bölgedeki çalışmaları üzerine Türkiye, deniz yetki alanlarıyla çakışan bölgelerde arama ve üretim çalışmalarına izin vermeyeceğini belirtiyor.

Öte yandan Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs Adası yakınlarında hidrokarbon arama çalışmalarına başladı.

İlk olarak Yazılı Seyir Uyarı Sistemi (Navtex) ile Fatih'in Ada'nın batısında çalışmalara başlayacağı 3 Mayıs'ta ilan edildi. 3 Eylül'e kadar bölgede kalacağı duyurulan Fatih, Kıbrıs Adası'nın yaklaşık 60 kilometre batısındaki noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Navtex sistemine göre, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin de adanın güneyinde Mısır deniz sahasına yakın bir bölgede 31 Temmuz'a kadar çalışacağı açıklandı.

Fatih'in sondaj çalışmalarına başladığı bölgenin Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede kaldığı iddia ediliyor, ancak bu nokta Türkiye'nin deniz yetki sahaları içinde bulunuyor ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da bu sahalarda çalışmalarını yürütüyor.

GKRY ve Yunanistan'ın yanı sıra, Avrupa Birliği (AB), ABD, İsrail ve Mısır sondaj faaliyetlerini durdurması için Türkiye'ye çağrıda bulunan taraflar arasında bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı ise art arda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin sondaj ve sismik gemilerinin, kendi kıta sahanlığında olduğunu sondaj faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini belirtiyor.

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