Rumlar KKTC'ye akın etti! Sınırda uzun kuyruklar oluştu

Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) benzin geçişleri başladı. Güney Kıbrıslı Rumlar, daha ucuz benzin alabilmek için sınırda uzun kuyruklar oluşturdu. Rum Kesimi'ndeki benzin istasyonlarının durumdan rahatsız olduğu belirtilirken sektör temsilcileri, kuzeyden güneye yakıt transferini yasaklayan uygulamanın durdurulmasını istediklerini belirtti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

Euro kurunun yüksekliği ve KKTC'de benzinden daha az vergi alınması nedeniyle Lefkoşa'ya akın eden Rumlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu.

DURUMDAN RAHATSIZLAR

KKTC'de bir litre benzinin Rum Kesimi'nden yaklaşık yüzde 25 daha ucuz olduğu belirtilirken, Rum Kesimi'ndeki

benzin istasyonlarının durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor.

YILLIK KAYIP 7 MİLYON

GKRY Benzin İstasyonu Sahipleri Derneği Sözcüsü Christodoulos Christodoulou, yıllık kayıplarının 7 milyon Euro olduğunu belirterek, hükümeti, Ada'yı ayıran Yeşil Hat üzerinden mal transferini düzenlemek için 2004'te gctirilen kuralları uygulamamakla suçladı.

"BU YASADIŞI FAALİYETİN DURDURULMASINI İSTİYORUZ"

Christodoulou, 2004 Avrupa Birliği düzenlemelerinin kuzeyden güneye yakıt transferini yasakladığını savunarak "Bu

yasadışı faaliyetin durdurulmasını istiyoruz" dedi. Geçen yıl Rum taksiciler, KKTC'den akaryakıt almalarını engellemek isteyen

Rum yönetimini protesto için greve gitmişti.



