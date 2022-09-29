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Rumlar KKTC'ye akın etti! Sınırda uzun kuyruklar oluştu

29.09.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndekiler daha ucuz bezin almak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) akın etmeye başladı. Euro kurunun yüksekliği ve KKTC'de benzinden daha az vergi alınması nedeniyle sınırda uzun kuyruklar oluştu. Rum Kesimi'ndeki benzin istasyonlarının bu durumdan rahatsız olduğu aktarılırken GKRY Benzin İstasyonu Sahipleri Derneği Sözcüsü Christodoulos Christodoulou, kuzeyden güneye yakıt transferini yasaklayan uygulamanın durdurulmasını istediklerini belirtti.

Rumlar KKTC'ye akın etti! Sınırda uzun kuyruklar oluştu

Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) benzin geçişleri başladı. Güney Kıbrıslı Rumlar, daha ucuz benzin alabilmek için sınırda uzun kuyruklar oluşturdu. Rum Kesimi'ndeki benzin istasyonlarının durumdan rahatsız olduğu belirtilirken sektör temsilcileri, kuzeyden güneye yakıt transferini yasaklayan uygulamanın durdurulmasını istediklerini belirtti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

Euro kurunun yüksekliği ve KKTC'de benzinden daha az vergi alınması nedeniyle Lefkoşa'ya akın eden Rumlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu.

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DURUMDAN RAHATSIZLAR

KKTC'de bir litre benzinin Rum Kesimi'nden yaklaşık yüzde 25 daha ucuz olduğu belirtilirken, Rum Kesimi'ndeki
benzin istasyonlarının durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor.

YILLIK KAYIP 7 MİLYON

GKRY Benzin İstasyonu Sahipleri Derneği Sözcüsü Christodoulos Christodoulou, yıllık kayıplarının 7 milyon Euro olduğunu belirterek, hükümeti, Ada'yı ayıran Yeşil Hat üzerinden mal transferini düzenlemek için 2004'te gctirilen kuralları uygulamamakla suçladı.

"BU YASADIŞI FAALİYETİN DURDURULMASINI İSTİYORUZ"

Christodoulou, 2004 Avrupa Birliği düzenlemelerinin kuzeyden güneye yakıt transferini yasakladığını savunarak "Bu
yasadışı faaliyetin durdurulmasını istiyoruz" dedi. Geçen yıl Rum taksiciler, KKTC'den akaryakıt almalarını engellemek isteyen
Rum yönetimini protesto için greve gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
benzin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kktc
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