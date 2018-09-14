HABER

Rumlara casusluk yapan Besimoğlu, bilgileri KİP ajanına vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tutuklu bulunan Mehmet Besimoğlu'nun (70), Rumlara casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Rumlar için 5 yıl boyunca çalıştığını itiraf eden Besimoğlu'nun, 18 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Besimoğlu'nun, çektiği askeri birliklerin fotoğraflarını 'Yorgo' kod adlı Kıbrıs Rum İstihbarat Teşkilatı'nın (KİP) ajanına teslim ettiği öğrenildi.

Rumlara casusluk yapan Besimoğlu, bilgileri KİP ajanına vermiş

Gazimağusa'da askeri birliklerin fotoğraflarını çekerken, yakalanan Mehmet Besimoğlu, polise 5 sayfalık gönüllü ifade verdi. Besimoğlu, ifadesinde, Gazimağusa'daki askeri birliklerin ve kiliselerin fotoğraflarını 200- 300 euro karşılığında çektiğini itiraf etti. Besimoğlu'nun yaklaşık 250 kare fotoğrafladığı belirlenirken, casusluk karşılığında aldığı ücreti Rum tarafındaki bankadan kendisi için açılan hesaptan çektiği belirtildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mehmet Besimoğlu'nun, Rumlara casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Mahkemeye çıkarılan Besimoğlu, KİP ajanıyla nasıl tanıştığını anlattı. Rum ajanın, İngiliz üsler bölgesindeki işlemine yardımcı olduğunu belirten Besimoğlu, "Bu şahıs, benden askeri birliklerin fotoğraflarını çekmemi istedi. Ben de kabul ettim. Her 2- 3 ayda bir fotoğrafları Rum şahsa hafıza kartında teslim ediyordum. Rum'dan da boş hafıza kartı alıyordum" diye konuştu.

Rum ajana fotoğrafları teslim ettikten sonra karşılığında 200- 300 euro aldığını kaydeden Besimoğlu, yaptığından pişman olduğunu söyledi. (DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İncil'den bölümlerin yer aldığı deri üzerine el yazması eser ele geçirildiİncil'den bölümlerin yer aldığı deri üzerine el yazması eser ele geçirildi
3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC casus Mehmet Besimoğlu KİP yorgo

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Diğer Haberler
7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Mersin'de cuma namazı esnasında gölgelik devrildi! Yaralılar var

Mersin'de cuma namazı esnasında gölgelik devrildi! Yaralılar var

FETÖ'nün kilit ismi Manisa'da yakalandı

FETÖ'nün kilit ismi Manisa'da yakalandı

TSK duyurdu: 54 terörist öldürüldü!

TSK duyurdu: 54 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.