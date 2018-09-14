Rumlara casusluk yapan Besimoğlu, bilgileri KİP ajanına vermiş

Gazimağusa'da askeri birliklerin fotoğraflarını çekerken, yakalanan Mehmet Besimoğlu, polise 5 sayfalık gönüllü ifade verdi. Besimoğlu, ifadesinde, Gazimağusa'daki askeri birliklerin ve kiliselerin fotoğraflarını 200- 300 euro karşılığında çektiğini itiraf etti. Besimoğlu'nun yaklaşık 250 kare fotoğrafladığı belirlenirken, casusluk karşılığında aldığı ücreti Rum tarafındaki bankadan kendisi için açılan hesaptan çektiği belirtildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mehmet Besimoğlu'nun, Rumlara casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Mahkemeye çıkarılan Besimoğlu, KİP ajanıyla nasıl tanıştığını anlattı. Rum ajanın, İngiliz üsler bölgesindeki işlemine yardımcı olduğunu belirten Besimoğlu, "Bu şahıs, benden askeri birliklerin fotoğraflarını çekmemi istedi. Ben de kabul ettim. Her 2- 3 ayda bir fotoğrafları Rum şahsa hafıza kartında teslim ediyordum. Rum'dan da boş hafıza kartı alıyordum" diye konuştu.

Rum ajana fotoğrafları teslim ettikten sonra karşılığında 200- 300 euro aldığını kaydeden Besimoğlu, yaptığından pişman olduğunu söyledi. (DHA)

