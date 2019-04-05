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Rus askeri gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

RUS Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - RUS Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'ne doğru yol alan geminin güvertesinde, can yelekli askerlerin beklediği görüldü. Ege Denizi'nden saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı 'Orsk', saat 16.30 sıralarında, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Rus askeri gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin güvertesinde, can yelekli askerlerin beklediği görüldü.

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