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  4. Rus askerleri, Türk kargo gemisine baskın düzenlemişti! Görüntüler servis edildi

Rus askerleri, Türk kargo gemisine baskın düzenlemişti! Görüntüler servis edildi

15.08.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus askerlerinin, Karadeniz’de Ukrayna’nın İzmail limanına sefer yapan kuru yük gemisi ‘Sukru Okan’ı durdurarak gemiye baskın düzenlediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Rus askerleri, Türk kargo gemisine baskın düzenlemişti! Görüntüler servis edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’ndan devriye gemisi Vasily Bykov’un Palau bandıralı ‘Sukru Okan’ adlı kuru yük gemisini durdurduğu ve Rus askerlerinin gemiye düzenlediği baskına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan ‘Sukra Okan’ adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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“DENETİM, GEREKLİLİKLERE UYGUN YAPILDI”

Açıklamada, yapılan denetimin uluslararası gerekliliklere uygun icra edildiği ifade edilerek, “Yürütülen denetim tedbirleri sırasında, denetim ekibinin çalışmaları profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sukru Okan gemisindeki denetim ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir doğrulama protokolü hazırlanmış ve gemi İzmail limanına doğru yolculuğuna devam etmiştir” denildi.

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(DHA)

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