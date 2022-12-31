Rus askerlerden Rusya Genelkurmay Başkanı'na küfür! Video olay oldu! Ülke çalkalanıyor... Hakaretler yağdırdılar

Rusya, Rus paralı askerlerin Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'a küfrettikleri bir videoyla çalkalanıyor. "Biz burada ölüyoruz, sen neredesin?" çıkışının dikkat çektiği videoda Rus askerler, Gerasimov'dan mühimmat talep etti ve söz konusu videoyu sosyal medyada paylaştı. Olay yaratan video sonrası Wagner grubunun başındaki Yevgeni Prigojin de bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşım büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Prigojin, "Video cephedeki gerçekleri yansıtıyor" derken Kremlin ise olay videoya karşı sessiz kaldı. İşte detaylar...

RUS ASKERLERDEN RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI'NA KÜFÜR

CNN Türk'de yer alan habere göre, Ukrayna'da en yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut cephesinde savaşan Rus askerler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov'a küfretti. Wagner grubuna mensup paralı askerler, Gerasimov'dan mühimmat talep ettikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.

"SEN ... LANET OLASI BİR ŞEYTANSIN"

Askerlerin, "Genelkurmay Başkanı... Sen ... lanet olası bir şeytansın. Biz burada ölüyoruz, sen neredesin?" çıkışı dikkat çekti.

Wagner grubunun başındaki Yevgeni Prigojin'in videoyla ilgili paylaşımı ise Rusya'da büyük tartışmaya yol açtı. Paralı asker grubunun lideri, "Gerasimov'a hitaben video çeken birliği ziyaret ettim. Burada mizansen yapan Ukrayna milliyetçileri yok. Video cephedeki gerçekleri yansıtıyor" dedi.

CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Kremlin askerlerin hakaretlerine karşı sessiz kalırken, Rus parlamentosu Wagner mensuplarının cezalandırılmasını talep etti. Rusya'da geçtiğimiz Mart'ta çıkartılan "Rus Ordusuna Hakaret Yasası" kapsamında kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Wagner askerlerinin bu yasaya tabi tutulup tutulmayacağı ise merak ediliyor.