Rus Bakandan ABD’ye, “Venezuela’ya uygulanan yaptırımlar yasa dışı”

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ABD’nin Venezuelalı petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu söyledi.
Venezuela’da yaşanan yönetim krizi büyürken, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ABD’nin Venezuelalı petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar hakkında açıklamada bulundu. Bakanlığın konu hakkında endişeleri olduğunu belirten Novak, “Biz uygulanan yaptırımların yasa dışı olduğuna ve uluslararası kanunları ihlal ettiğine inanıyoruz” dedi.
ABD, muhalif lider Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak kabul etmesinden sonra Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın ABD’ye petrol satması yasaklamıştı.
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