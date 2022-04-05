Rus birliklerinden yeni hamle! Vahşet büyüsün diye…

İddiaya göre işkence gören ve katledilen Ukraynalı sivillerin cesetleri, geri çekilen Rus askerleri tarafından patlayıcılarla tuzak haline getirildi.

Rus birlikleri Kiev'e ve kuzey Ukrayna'ya yönelik saldırılarından geri çekilirken, işgalin yol açtığı yıkımın boyutu tam olarak anlaşıldı. Bucha ve Hostomel dahil olmak üzere birçok bölgede görülen elleri bağlı cesetler, yakın mesafeden vurulmalar ve işkence izleri, küresel öfkeye neden oldu. Sokaklarda yatan cesetlerle sivillere açıkça işkence yapıldığına ve öldürüldüklerine dair raporlar ve insanların nasıl rastgele vurulduğuna dair iddialar var.

MYNET - DIŞ HABER



HOSTOMEL BELEDİYE BAŞKANI DA ÖLDÜRÜLENLER ARASINDA

The Times'ın haberine göre Hostomel belediye başkanı Yriy Pzylyko da öldürülenler arasındaydı ve vücudunda daha fazla ölüm ve yıkıma neden olmak amacıyla patlayıcılar bırakılmıştı. Başrahip Piotr Pavlenko, arkadaşı olan belediye başkanının cesedini görmeye gitti, ancak cesede dokunmaması gerektiği söylendi, çünkü patlayabilirdi.

''KASTEN SUÇ İŞLENDİ''

Ukraynalı milletvekili Oleksandr Yurchenko, Bucha'da sivillere yönelik saldırıların özellikle rahatsız edici olduğunu belirtti. Yurchenko, The Times'a "Bucha, Hostomel kadar ağır hasar görmedi, ancak sivillere kasten suç işlendi. Şimdi Rusların işgal ettiği pek çok yer için durumun böyle olduğunu keşfediyoruz. Hostomel gibi çatışmaların yoğun olduğu yerlerde muhtemelen daha fazla insan öldürüldü. Bucha gibi işgal edilmiş yerlerde kadınlara tecavüz edildi, çocuklar vuruldu, insanların cesetleri ezildi." dedi.

Bucha'da meydana gelen işkence izlerinin ardından Irpin'de cesetlerin patlayıcılarla donatıldığına dair haberler de geldi.

Başkan Volodymyr Zelensky de işkenceye tepki gösterdi. "Yüzlerce insan öldürüldü. İşkence yapıldı, siviller infaz edildi. Sokaklarda cesetlerle dolu. Ölülerin cesetleri bile mayınlandı." dedi.



