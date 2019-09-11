"Rus güçlerinin Transdinyester'den çekilmesi önceliğimiz"

Moldova Dışişleri Bakanı Nikolay Popesku, Rus askerlerinin Transdinyester bölgesindeki varlıklarının Moldova Anayasası'nda yer alan tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu belirterek, "Birliklerin geri çekilmesi, Moldova için en öncelikli konulardan biri olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Moldova Dışişleri Bakanı Popesku ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Transdinyester bölgesinde Rus askeri güçlerinin varlığından rahatsızlığını dile getiren Popesku, "Transdinyester'de Rus askeri birliklerinin varlığı, Moldova Anayasası'nda yer alan tarafsızlık ilkesine aykırı. Birliklerin geri çekilmesi, bizim için en öncelikli konulardan biri olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Popesku, Transdinyester'in Kobasna köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Rusya'ya ait cephanenin imha edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu mühimmatlar, Moldova vatandaşları ve bölge halkı için tehdit oluşturuyor. Bu sorunu, ikili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahil uluslararası ortakların katılımıyla yapılacak görüşmelerde müzakere etmeyi istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.