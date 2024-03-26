Rus istihbarat teşkilatı FSB'den dünyayı şaşırtan açıklama: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Başsavcılığının genişletilmiş toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, “Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var." ifadelerini kullandı.

Moskova’daki terör saldırısını yapanların Ukrayna topraklarına gitmeyi planladığını bildiren Bortnikov, bu şahısların Ukrayna topraklarında beklendiğine dair ön bilgiye sahip olduklarını aktardı. Ukrayna topraklarında bu saldırıyı yapanların “kahraman” gibi karşılanmak istediğini aktaran Bortnikov, terör saldırısının azmettiricisinin henüz belirlenmediğini dile getirdi.

Ukrayna’nın kendini kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Bortnikov, “Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki, hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu.” dedi.

"UKRAYNA ORTA DOĞU'DA MİLİTANLARI EĞİTİYOR"

FSB Direktörü Bortnikov, Ukrayna’nın ayrıca Orta Doğu’da militanları hazırladığını ve eğittiğini de iddia ederek, Rusya’ya karşı cephede farklı milletlerden savaşanların bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Rusya'ya olası bir terör saldırısı hakkında bilgi aktardığını ve bunun dikkate alındığını bildiren Bortnikov, ancak bu bilgilerin genel nitelikte bilgiler olduğunu bildirdi.

Rusya’nın Moskova’daki terör saldırısına karşılık vereceğinin altını çizen Bortnikov, bu saldırıyla ilgisi olan herkesin bulunacağını ve cezalandırılacağını vurguladı.

Ülkedeki terör tehlikesinin sürdüğüne işaret eden Bortnikov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) terör saldırılarının önlenmeye devam edildiğini hatırlattı. Bortnikov, Ukrayna istihbarat örgütü SBU’nun terör örgütü olarak tanınması gerektiğini de dile getirdi.

Ayrıca Bortnikov, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov ve diğer istihbarat yetkileri hakkındaki bir soruya, “Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına karşı suç işleyenler meşru hedeftir." cevabını verdi.

Bu hedeflerin niye yok edilmediğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Bortnikov, bunun gerçekleşeceğini ifade etti.

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İNGİLTERE İDDİALARI REDDETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'nın, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın bulunduğu iddialarını "saçmalık" olarak niteledi.

Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddiaların tamamen "saçmalık" olduğunu belirtti.

Bakan Cameron, "Bu saldırının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

139 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





