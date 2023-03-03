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Rus koronavirüs aşısının geliştiricisiydi! Arkadaşı tarafından kemerle boğularak öldürüldü

03.03.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Gamaleya Ulusal Araştırma Merkezi'nde Sputnik V aşısının geliştiricilerinden Andrey Botikov, yakın arkadaşı tarafından evinde kemerle boğularak öldürüldü.

Rus koronavirüs aşısının geliştiricisiydi! Arkadaşı tarafından kemerle boğularak öldürüldü

Sputnik V aşısının 18 geliştiricisi arasında bulunan Rus bilim insanı Andrey Botikov (48), Moskova'nın kuzeybatısındaki evinde kemerle boğularak öldürüldü. Moskova Soruşturma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuliya İvanova işlenen cinayete ilişkin bilgiler vererek, 29 yaşındaki şahsın, Andrey Botikov'un evini ziyaret ettiğini, ikili arasında çıkan tartışma sonucunda zanlının eline aldığı kemerle Rus bilim insanını boğarak öldürdüğünü söyledi.

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İvanova, cinayeti işleyen şahsın sorgusunda suçunu kabul ettiğini, bu kişinin daha önce de bazı suçlardan sabıkasının bulunduğunu da ekledi. Cinayetin ardından Rus adli tıp uzmanları ise, "Saldırgan bilim insanının arkadaşıydı. Sözlü çıkan tartışmanın ardından 29 yaşındaki şahıs, Botikov'un arkasından boynunu tuttu ve kemerle boğdu" ifadeleriyle, cinayetin nasıl işlendiğini raporladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Aşı koronavirüs

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