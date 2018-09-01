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Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

ABD ile yaşaşn gerilim sonrası İncirlik Üssü'nün kapatılıp kapatılmayacağı tartışmaları sürerken, ünlü Rus siyasi lider Jirinovski'den ilginç bir iddia geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine de özel davetle katılan Jirinovski "İncirlik Hava Üssü NATO'ya kapatılıp Rus tarafına aktarılabilir" dedi.

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

RIA Novosti Haber Ajansı'nın ‘Rossiya 24’ televizyonuna dayandırarak verdiği haberde, Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkesinin topraklarında bir Rus askeri üssü kurmaya hazır olduğunu ileri sürdü.

Jirinovski katıldığı programda, "Hemen İran ve Türkiye'den hava ve deniz üslerinin kurulmasını talep etmeliyiz" dedi.

jirinovski incirlik üssü

"ERDOĞAN'IN KİM OLDUĞUNU BÜTÜN DÜNYA BİLECEK"

"Türkiye hazır, sizinle konuştuğum gibi Erdoğan'la konuştum. O Rusya'yla birlikte olmak istiyor, sıra bekleyip son vagonda AB'ye gitmek istemiyor" diyen Jirinovski, şöyle devam etti:

"O bizimle olmak istiyor. Çünkü bizimle birlikte Erdoğan'ın kim olduğunu bütün dünya bilecek."

"İNCİRLİK NATO'DAN ALINIP RUSLARA TAHSİS EDİLEBİLİR"

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri, daha sonra Türkiye'nin güneyinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nün NATO'ya kapatılıp Rus tarafına aktarılabileceğini düşündüğünü söyledi.

Jirinovski, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel daveti üzerine yemin törenine katılmak için Ankara'yı ziyaret etmişti.


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