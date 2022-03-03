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  4. Rus milyardere büyük şok! Almanya 600 milyon dolarlık yatına el koydu

Rus milyardere büyük şok! Almanya 600 milyon dolarlık yatına el koydu

03.03.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında, Rus milyarderlerin Avrupa'daki mal varlıklarına el koyulabileceği gündeme gelmişti. Bunun ilk örneklerinden biri Almanya'da yaşandı. Alman makamlarının, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koyduğu bildirildi.

Rus milyardere büyük şok! Almanya 600 milyon dolarlık yatına el koydu

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Usmanov’un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg limanında el koydu.

Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021’den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss’ın tersanesinde bulunuyordu.

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Haberlerde, Usmanov’ın “Dilbar” adlı yatı 2016’da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.

İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna
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