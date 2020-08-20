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Rus muhalif lider Navalni komada: 'Çayına bir şey karıştırarak zehirdiler'

20.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

Rus muhalif lider Aleksei Navalni'nin "zehirlendiği şüphesiyle" Sibirya'da bir hastaneye kaldırıldığı ve solunum cihazına bağlandığı açıklandı.

Rus muhalif lider Navalni komada: 'Çayına bir şey karıştırarak zehirdiler'

Rus muhalif lider Aleksei Navalni'nin "zehirlendiği şüphesiyle" Sibirya'da bir hastaneye kaldırıldığı ve solunum cihazına bağlandığı açıklandı.

Sözcüsü Kira Yarmiş, Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya dönen 44 yaşındaki Navalni'nin uçakta fenalaştığını ve uçağın Omsk kentine acil iniş yaptığını söyledi.

Yarmiş, Twitter mesajında "Şu anda hastaneye gidiyoruz. Aleksei'nin çayına karıştırılan bir şeyle zehirlendiğini düşünüyoruz. Sabah sadece çay içmişti. Doktorlar zehrin sıcak içeceklerle kana daha hızlı karıştığını söylüyor" dedi.

Kira Yarmiş daha sonraki mesajında da "Şu anda Aleksei'nin bilinci yerinde değil. Yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlandı ve komada. Polis çağrıldı" diye yazdı.

Navalni'nin tedavisi Omsk'taki acil yardım hastanesinde sürüyor.

Tass: Hastane doğruladı

Tass haber ajansına göre bir hastane kaynağı Navalni'nin zehirlenme tedavisi gördüğünü doğruladı. Ajansa göre hastane yetkilileri Navalni'nin durumunun "ciddi ama stabil" olduğunu söyledi.

Yarmiş, başlangıçta doktorların kendilerini bilgilendireceğini söylediklerini belirterek "Ama şimdi toksikoloji testlerinin geciktiğini söylüyorlar. Açıkça zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bildiklerini bize söylemiyorlar" dedi.

Sosyal medyada Navalni'nin havalimanında sedyeyle ambulansa taşınırken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Putin'in en önemli muhaliflerinden olan Navalni, Rusya Devlet Başkanı'nın Birleşik Rusya Partisi'ni "sahtekârlar ve hırsızlar çetesi" diye nitelemişti.

Navalni, Haziran'da Putin'in iki dönem daha görevde kalmasını sağlayacak olan anayasa değişikliğini de "darbe" diye tanımlamıştı.

Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı.

Aleksei Navalni son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirli bir maddeye maruz kalmış olabileceğini söylemişti.

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