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  4. Rus muhalif lider Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

Rus muhalif lider Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

04.02.2021 21:11 | Son Güncelleme:
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Rus muhalif lider Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalni’ye zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı Omsk Hastanesi’nde ilk müdahaleyi yapan Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında hayatını kaybetti. Dktorun ölüm nedeni ise kalp krizi olarak duyuruldu.

Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalni, seyahat ettiği uçakta zehirlendiği iddiasının ardından uçak, acil olarak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalni’ye ilk müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Doktorun, Navalni’nin ilk müdahalesinin yapıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğü, ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu açıklandı.

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MESLEKTAŞI, ÖLÜMÜNE 'BEKLENMEDİK' DEDİ

Dr. Maksimishin’in meslektaşlarından Maria Morozova, Maksimishin’in ölümünün ‘beklenmedik’ olduğunu ifade etti. Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı. (DHA)

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