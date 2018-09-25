HABER

Rus muhalife hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 00:04 | Son Güncelleme

Rus muhalife hapis cezası

Rusya'da Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy, 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Rus muhalifin basın sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın 9 Eylül'de düzenlediği ancak hapiste olduğu için katılmadığı 'emeklilik yasa tasarısını protesto mitingi'nin yaralanmalara ve maddi zarara sebep olması nedeniyle yargılandığını bildirdi.

Yarmış, Simonovskiy Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada Navalnıy'a 20 gün hapis cezası verildiğini belirtti.

Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Navalnıy, geçen ay evinin önünde gözaltına alınmış ve Moskova'da çıkarıldığı Tverskoy Bölge Mahkemesi tarafından 28 Ocak’ta katıldığı bir eylem nedeniyle 30 gün hapse mahkum edilmişti.

Hapis cezasının sona ermesinin ardından serbest kalan Navalnıy, cezaevi çıkışında polis tarafından tekrar gözaltına alınmıştı.

Navalnıy, ocak ayında da hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarısını protesto etmek üzere halka sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

PARTNERHerkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...Herkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacakKılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak
Kadıköy'de derbi öncesi kan aktıKadıköy'de derbi öncesi kan aktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleksey Navalnıy hapis cezası muhalif Rusya

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti

Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.