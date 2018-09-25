Rus muhalife hapis cezası

Rusya'da Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy, 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Rus muhalifin basın sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın 9 Eylül'de düzenlediği ancak hapiste olduğu için katılmadığı 'emeklilik yasa tasarısını protesto mitingi'nin yaralanmalara ve maddi zarara sebep olması nedeniyle yargılandığını bildirdi.

Yarmış, Simonovskiy Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada Navalnıy'a 20 gün hapis cezası verildiğini belirtti.

Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Navalnıy, geçen ay evinin önünde gözaltına alınmış ve Moskova'da çıkarıldığı Tverskoy Bölge Mahkemesi tarafından 28 Ocak’ta katıldığı bir eylem nedeniyle 30 gün hapse mahkum edilmişti.

Hapis cezasının sona ermesinin ardından serbest kalan Navalnıy, cezaevi çıkışında polis tarafından tekrar gözaltına alınmıştı.

Navalnıy, ocak ayında da hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarısını protesto etmek üzere halka sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

