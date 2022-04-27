Rus oligarkın oğlu yalanladı! ‘’Ölmedi, öldürüldü’’

İspanya’da hayatını kaybeden Rus oligark Sergey Protesenya’nın oğlu intihar etmeden önce karısını ve genç kızını katletmekle suçlanan babasının intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia etti. Multi-milyoner eski gaz yöneticisi Sergey Protosenya, İspanya’daki yazlık evinin bahçesinde asılı halde, eşi Natalya ve 18 yaşındaki kızı Maria'nın cesetleri ise bir balta ile ölümüne saldırıya uğramış halde aynı mülkün içinde bulunmuştu. İspanyol yetkililer, 55 yaşındaki Protosenya'nın, bir öfke nöbetinde kendini öldürmeden önce eşini ve kızını öldürdüğünü iddia etmişti.

''BABAM KATİL DEĞİL''

Ancak oğlu Fedor, büyük Rus gaz şirketi Novotek'in başkan yardımcısı olan babasının eşine ve kızına "asla zarar veremeyeceğini" iddia etti ve ailesinin üç üyesinin de öldürüldüğünü öne sürdü. "Babam katil değil," diyen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Fedor Protosenya, Paskalya'yı Fransa'nın Bordeaux kentindeki aile evinde geçirdiği için villada değildi.

DAVAYI TARTIŞMAMASI SÖYLENDİ

Babasını "Annemi ve özellikle kız kardeşim Maria'yı çok seviyordu. O onun prensesiydi. Onlara zarar verecek hiçbir şey yapamaz. O gece ne oldu bilmiyorum ama babamın onlara zarar vermediğini biliyorum." diyerek savundu. Fedor, polisin kendisine davayı tartışmamasını söylediğini söyledi.

POLİS AÇIKLAMA YAPMIYOR

Protosenya herhangi bir intihar notu bırakmamıştı ve eşini ve kızını öldürmek için kullanılan silahlarda onun parmak izi bulunamadı. Vücudunda kan lekesi de yoktu. İspanyol polisi, hafta sonu boyunca üç ceset üzerinde yapılan ölüm sonrası incelemelerin bulgularını, 'polis soruşturması gizliliğini' gerekçe göstererek açıklamayı reddetti.

Rus oligarkın dostları da Protesenya’nın ailenin katletmiş olabileceği ihtimalini reddettiler ve bunu bir cinayet olması ihtimaline dikkat çektiler.



