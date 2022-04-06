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Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'da cesetler aranıyor: Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz

06.04.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus güçlerinin başkent Kiev'e yakın bölgelerden geri çekilmesinin ardından Borodyanka ilçesi de tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçti. İlçedeki binaların bir çoğu çatışmalardan zarar görürken, dehşete düşüren görüntüler geldi. Harabeye dönen Borodyanka'daki enkazlarda ceset arama çalışmaları başlatıldı. Kiev Valisi Aleksey Kuleba, Borodyanka şehrinin son haline ilişkin görüntüleri yayınlayarak, “Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından harabeye dönen Borodyanka'daki enkazlarda ceset arama çalışmaları başlatıldı. Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusundan temizlenen Borodyanka şehrinin son haline ilişkin görüntüler Kiev Valisi Aleksey Kuleba tarafından yayınladı.

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"NE KADAR İNSAN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Görüntüleri çekerken bilgilendirme yapan Vali Kuleba, "Savaşın 42’inci gününde Borodyanka şerhindeyiz. Enkazları kaldırmaya başladık. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri çalışıyor. 50’den fazla insanın olduğu bir grup geldi. Yarından itibaren 3 kat daha fazla çalışacağız. Bucha, Gostomel ve Irpin’den sonra her şeye hazır olduğumuzu sanıyordum. Ancak Borodyanka görmek zorunda kaldığım en kötü yerdi. Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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SİVİLLERİN CESETLERİNE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı, 5 gün öncesine kadar Rus askerlerin bulunduğu, hava ve top saldırıları nedeniyle binaların tamamen yıkıldığı Borodyanka'da enkaz altındaki sivillerin cesetlerine ulaşması için çalışmalar başladı.

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"ŞEHİRDE HİÇBİR BİNA AYAKTA KALMADI"

Birçok yanmış zırhlı araç, binlerce patlamamış mayın ve merminin bulunduğu şehirde incelemelerde bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, şehrin ağır hasar gördüğünü söyledi.

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"Bölgede işgal edilen köylerin çoğu yıkıldı. Şehirde ise hiçbir bina ayakta kalmadı." diyen Monastyrsky, Rus askerlerinin bombardımanlarında birçok kişinin öldüğünü belirtti.

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Monastyrsky, "Birçok ölü var, onlar tabii ki Rus askerlerinin kurbanı. Onlar (Rusya tarafı) bunun doğru olmadığını savunuyor, burada sanki biz kurgu yapmışız gibi göstermeye çalışıyorlar ama uydunun 8-9 Mart'ta çektiği fotoğraflar bu suçların kesinlikle Ruslar tarafından işlendiğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

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Rus tarafının sorumluluk almaktan kaçmaya çalıştığını dile getiren Monastyrsky, savaş sırasında Ukrayna genelinde işlenen suçların faillerinin bulunup cezalandırılacağını kaydetti.

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Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşanko da Rusya'nın Borodynaka şehrini uçak, tank, top ve diğer ağır silahlarla yerle bir ettiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

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"Bina enkazları altında insanlar kaldı. Bugüne kadar oradan çıkarılamadı. Biz Rusya'dan, insanları kurtarmak için Ukrayna ekiplerine müsaade etmesini istedik ama kabul etmediler. Şimdi kurtarma çalışmaları devam ediyor ama 3 hafta önce enkaz altında kalan insanların bugüne kadar yaşama şansı nerdeyse yok."

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