Rus ordusunun günleri sınırlı! 'Kendi kendilerini yok edecekler'

Birleşik Krallık'tan uzmanlar, Vladimir Putin'in işgalinin iki hafta içerisinde kendi kendini yok edeceğini söyledi. Uzmanlara göre ordudaki insan gücü giderek azalıyor ve Rus güçlerinin yalnızca iki hafta savaşacak vakti kaldı.

Uzmanlara göre önümüzdeki 10 veya 14 günün ardından Rus askeri güçleri durumunu koruma veya ilerlemelerini sürdürebilme konusunda güçlük çekecek.

Daily Mail'e konuşan üst düzey bir yetkili Rus ordusunun durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Ukrayna Rusya karşısında avantajlı konumda. Rusya'nın insan gücü azalıyor ve enerjisi de tükeniyor. Baskıyı sürdürdüğümüz sürece doruk noktalarına ulaşmalarından önce 10 veya 14 günleri kaldı. Bu noktadan itibaren Ukrayna'nın direnişi Rusya'nın saldırı gücünden daha üstün olacak."

ABD'li bir savunma yetkilisine göre geçtiğimiz 48 saatte Rus kara kuvvetleri arasında pek az şey değişti ve Rusya'nın ilerleyişi neredeyse tümüyle durakladı.

