HABER

Rus Ortodoks Kilisesi, viral 'Gucci ve Louis Vuitton fotoğrafları' sonrası rahibi cezalandıracak

11.12.2018 09:16 | Son Güncelleme

Rus Ortodoks Patriği Kirill, Instagram hesabında Gucci ve Louis Vuitton marka şaşaalı aksesuarlarla gösteriş yapmakla suçlanan rahip Vyaçeslav Baskakov'un "aklını başına getirmek" için disiplin komitesini toplayıp cezasını vereceklerini söyledi.

Rus Ortodoks Kilisesi, viral 'Gucci ve Louis Vuitton fotoğrafları' sonrası rahibi cezalandıracak

Rus Ortodoks Kilisesi, kişisel sosyal medya hesabından fahiş fiyatlı Gucci ve Louis Vuitton marka eşyalarla fotoğraflarını paylaşan bir rahip hakkında inceleme başlattı.

Vyaçeslav Baskakov isimli rahip, Instagram hesabından şatafatlı terlikler, gümüş tokalı ayakkabılar ve yüzlerce dolarlık Louis Vuitton çanta ve bavullarla hava attığı fotoğrafları paylaşınca, kilisenin tepkisini çekti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Baskakov'un "aklını başına getirmek" için disiplin komitesini toplayacaklarını söyledi.

Kirill'in sözcüsü Alexander Volkov, "Bir rahibin yaşamı kişisel ve kamusal hayat arasında bölünemez ve hiçbir din adamı öğlene kadar rahip gibi davranıp, akşama kadar istediği kişiye dönüşemez" dedi.

Kirill de 30 bin dolarlık saatle yakalanmıştı

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213498921850986&set=pcb.10213498924291047&type=3&theater

Kirill de 2012 yılında benzer bir skandala maruz kalmış, bir toplantıda 30 bin dolar değerindeki Breguet marka saat takarken yakalanmıştı. Kirill'in danışmanları, olayın yayılmasına neden olan bir fotoğrafta, saatin üstünü boyadı.

Ancak saatin yüzünün ahşap masa üzerindeki yansımasını yok etmeyi unuttular.

Bunun üzerine kilise özür dilemek zorunda kaldı.

'Instagram'ı kapatacağım'

Baskakov, geçen hafta paylaştığı tartışmalı fotoğraflarını tepkiler üzerine kısa sürede kaldırdı.

Pazar günü fotoğraflar için özür dileyen Baskakov, "Alçakgönüllü ve uygun şekilde davranmayı beceremediğim için Instagram'ımı kapatacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Baskakov, Gucci ve Louis Vuitton marka eşyaların kendisine ait olmadığını, fotoğrafların çoğunu mağazalarda çektiğini öne sürdü.

Rus rahip, bazen de kendi gösterişsiz ayakkabılarının üzerine pahalı görünen düğmeler diktiğini öne sürdü ve "Evet benimkiler pahalı ayakkabılar değiller ama neşeliler" dedi.

Göçmenlerin, trenle umuda yolculuğu Edirne'de bittiGöçmenlerin, trenle umuda yolculuğu Edirne'de bitti
Yardıma gittiği kazazedeler tarafından bacağından vurulduYardıma gittiği kazazedeler tarafından bacağından vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

Böylesi ilk kez oldu! Arabanın önünden yavaş ve sakince geçti

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.