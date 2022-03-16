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  4. Rus rapçi Oxxxymiron'ın Ukrayna'ya destek için İstanbul'da verdiği konserin girişinde uzun kuyruklar oluştu

Rus rapçi Oxxxymiron'ın Ukrayna'ya destek için İstanbul'da verdiği konserin girişinde uzun kuyruklar oluştu

16.03.2022 05:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın önde gelen rap müzisyenlerinden Oxxxymiron, Salı akşamı Kadıköy Sahne'de yüzlerce kişiye Ukrayna'ya destek olmak için bir konser düzenledi. Geliri Ukraynalı mültecilere gidecek olan konserin girişinde yüzlerce kişilik kuyruk oluştu.

Rus rapçi Oxxxymiron'ın Ukrayna'ya destek için İstanbul'da verdiği konserin girişinde uzun kuyruklar oluştu

Rusya'nın önde gelen rap müzisyenlerinden Oxxxymiron, Salı akşamı Kadıköy Sahne'de yüzlerce kişiye Ukrayna'ya destek olmak için bir konser düzenledi.

Geliri Ukraynalı mültecilere gidecek olan konserin girişinde yüzlerce kişilik kuyruk oluştu.

Oxxxymiron, ülkesinin Ukrayna'yı işgaline karşı sesini yükselten nadir sanatçılardan.

Gerçek ismi Miron Fyodorov olan müzisyen, Moskova ve Saint Petersburg'da düzenlenmesi planlanan konserlerini 'yıkım ve suç' olarak tanımladığı Rusya'nın işgaline karşı çıkmak için ertelemişti.

Müzisyen, Ukraynalı mültecilerin yararına 'Savaşa karşı Ruslar' adını verdiği bir konser serisi düzenleyeceğini duyurmuştu.

15 Mart olarak açıklanan İstanbul'daki konserin biletleri günler öncesinden tükendi.

İnternetten canlı da yayınlanan konser sonrasında bir açıklama yapan sanatçı, bilet gelirleri ve bağışlarla 30 bin dolardan fazla paranın toplandığını belirtti.

Konseri online olarak en az 40 bin kişinin izlediği kaydedildi.

Reuters'ın haberine göre konsere girmeyi bekleyen yaklaşık 400 kişi 'Savaşa hayır' sloganları attı.

Oxxxymiron, geçen hafta yayımladığı videosunda şu anda Rusya'da savaşa karşı bir konser düzenlemenin imkansız olduğunu aktarmış, ülkesinde etkili olan sansüre dikkat çekmişti.

Konsere gelen dinleyicilerden biri olan ve bir yıldır Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşı Antonina Ziganshina Reuters'a yaptığı açıklamada, "O nadir görülen bir şey yapıyor. Yaptığı şey çok cesurca çünkü Rusya'da aleyhte konuşmak korkutucu" dedi.

Yarı Rus yarı Ukraynalı olan Katerina Orcan, gördüğü tablodan ötürü gurur duyduğunu aktararak, "Bu korkunç zamanlarda kardeşlerinin yanında olmaya gelen bu kadar parlak insanı görmekten ötürü çok memnunum" açıklamasında bulundu.

Moskova'dan Evgeny ise Oxxxymiron'u sadece arada sırada dinlediğini aktararak, "Bu aslında çok da sevdiğim bir müzik türü değil, ancak siyasi olarak durduğu yeri çok takdir ediyorum" dedi.

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Rusya Ukrayna
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