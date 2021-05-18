Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Türk bayrağı dalgalandırıp selamlama yaptı

Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı “Aleksandr Otrakovskiy” gemisi, saat 14.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık 1 buçuk saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı. Öte yandan, bugün boğazdan geçen Rus savaş gemisinin Türk bayrağı dalgalandırdıkları görüldü. Güvertesinde çok sayıda asker olduğu görülen savaş gemisinin mürettebatı geçiş esnasında sahili izledi.

GEMİ DÜDÜĞÜYLE SELAMLAMA YAPTI

Savaş gemisinin geçişi sırasında güvertedeki bazı askerlerin dürbün ile etrafı gözledikleri görüldü. Üzerlerinde silah olmadığı gözlenen askerler sohbet ederek boğazdan geçti. Gemideki bir asker ise makineli tüfeğin başında beklediği görüldü. Ayrıca geminin geçiş esnasında gemi düdüğüyle selamlama yapması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

