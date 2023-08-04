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  4. Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu... Bölgeden ilk görüntüler geldi!

Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu... Bölgeden ilk görüntüler geldi!

04.08.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna arasındaki savaş son sürat devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne saldırı girişiminde bulunulduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı girişiminin engellendiği ifade edilerek, "Saldırının püskürtülmesi esnasında insansız deniz araçları görsel olarak tespit edildi ve deniz üssünü dış baskınlardan koruyan Rus gemilerinin silahlarından açılan ateşle yok edildi." ifadesi kullanıldı.

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"KIRIM YARIMADASI'NA DA UÇAK TİPİ İHA'LARLA SALDIRI YAPILDI"

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada da Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Gece, Kiev rejiminin Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere yönelik uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." bilgisi paylaşıldı.

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Rus hava savunma sistemlerinin 10 İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, 3 İHA’nın da elektronik harp sistemleriyle engellendiği bildirildi.

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Açıklamada, engellenen saldırı girişimi sonucu herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Temmuz'da da Ukrayna'nın Kırım'a 17 İHA, 30 Temmuz’da 25 İHA ile saldırı girişiminin engellendiğini duyurmuştu. (AA)


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