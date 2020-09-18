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Rus savaş uçağı Karadeniz’de ABD’ye ait keşif uçağını engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 22:25 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde radarlar tarafından tespit edilen ABD’ye ait bir keşif uçağının Rus savaş uçağı tarafından engellendiği duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi (NTSUO) tarafından yapılan açıklamada, radar sistemleri tarafından Karadeniz üzerinde uçuş yapan bir hava aracının tespit edildiği, bunun üzerine Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nden kalkan Su-27 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde radarlar tarafından tespit edilen ABD’ye ait bir keşif uçağının Rus savaş uçağı tarafından engellendiği duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi (NTSUO) tarafından yapılan açıklamada, radar sistemleri tarafından Karadeniz üzerinde uçuş yapan bir hava aracının tespit edildiği, bunun üzerine Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nden kalkan Su-27 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı aktarıldı. NTSUO, tespit edilen yabancı uçağın ABD Donanmasına ait P-8A Poseidon tipi keşif uçağı olduğunu ifade ederken, Rus savaş uçağının ABD uçağına eşlik ederek Rus sınırlarına girmesinin önlendiği aktarıldı. Açıklamada ABD uçağının Rus sınırını ihlal etmediği, tespit ve önleme manevralarının uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştiği belirtildi.

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