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Rus tehdidine karşı NATO kalkanı! Çekya 650 asker gönderiyor

09.03.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovakya, Rus tehdidinden korunmak amacıyla NATO askerlerinden oluşan 2 bin 100 kişilik birliğin ülkeye girişine izin verdi. Çekya, ülkeye 650 asker göndermeye karar hazırlanırken karar henüz daha mecliste onaylanmadı.

Rus tehdidine karşı NATO kalkanı! Çekya 650 asker gönderiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Doğu Avrupa'da bulunan ülkeler savunma önlemleri almaya devam ediyor. Slovakya, Rus tehdidine karşı NATO askerlerinden oluşan 2 bin 100 kişilik birliğin ülkeye girişine izin verdi. Çekya, ülkeye 650 asker göndermeye karar hazırlanırken karar henüz daha mecliste onaylanmadı.

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ÇEK ASKERLERİ KOMUTA EDECEK

Slovakya hükümeti, son günlerde artan Rus tehdidinden korunmak amacıyla NATO askerlerinden oluşan 2 bin 100 kişilik birliğin ülkeye girişini onayladı. Çek askerleri tarafından komuta edilecek birlik, 700 Alman, 600 Çek, 400 ABD’li, 200 Hollandalı, 100 Polonyalı ve 100 Sloven askerden oluşacak. Birlik Slovakya'nın korunmasını sağlamak için Patriot hava savunma sistemi ve Sentinel radar teknolojisi de dahil olmak üzere NATO tarafından sağlanan teçhizatı kullanacak.

650 ASKER GÖNDERİYORLAR

Çekya tarafından gönderilecek olan 650 askerin 600’ü Slovakya’nın korunmasını sağlarken, diğer 50 asker ise daha önce gönderilen 100 asker ile birlikte Slovakya’nın Liptovsky Mikulas şehri yakınlarında Ukraynalı mülteciler için bir insani üs inşa edecek ve bu üssün işletilmesinden sorumlu olacaklar.

"BU KARARI ERTELEMEK İÇİN ZAMAN YOK"

Çekya hükümetinin aldığı Slovakya’ya asker gönderme kararı henüz mecliste onaylanmazken, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova yaptığı açıklamada, “Yetkilendirmenin en kısa sürede onaylanacağına inanıyorum. Putin'in eşi görülmemiş Ukrayna işgali ışığında, bu kararı ertelemek için zaman yok. Slovak ortaklarımıza mümkün olan en kısa sürede komuta edeceğimiz bir savunma birliği kurmalarında yardım etmek istiyoruz” dedi.

Çekya geçtiğimiz pazartesi günü Slovak ordusunun Ukrayna'dan gelen mülteciler için bir çadır kent inşa etmesine yardım etmek için Slovakya'ya 100 asker ve askeri teçhizat göndermişti. Çek Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pardubice ve Lipnik nad Becvou şehirlerindeki lojistik destek ekiplerimiz Slovakya'ya doğru yola çıkıyor. Orada Ukrayna'dan gelen dört yüz mülteci için insani bir üs kuracaklar" ifadeleri kullanılmıştı.

Çekya’dan Slovakya’ya giden askerler 30 Haziran 2023'e kadar görevde kalacaklar ve bu süre içerisindeki savunma maliyetinin yaklaşık 540 milyon kron (yaklaşık 21,5 milyon euro) olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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