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Rus ve Suriye savaş uçaklarının saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

Suriye ve Rus savaş uçaklarının dün geceden beri İdlib ve Hama kırsalında yaptığı 27 hava saldırısında 18 kişinin hayatını kaybettiSuriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin raporuna göre Suriye ve Rus savaş uçakları ve kara güçleri İdlib ve Hama yakınlarında Han Şeyhun, Al-Hbit ve Kefr Zita, Al-Hbit civarına saldırırken helikopterler de İdlib’in güney kırsalına 100 varil bombası bıraktı.Suriye helikopterleri yine dün gece yarısından bu sabaha kadar İdlib’in güney kırsalındaki Eriha, al-Şeyh Mustafa, Han Şeyhun, Kensafra, Sfuhen, Abdin, Sarca, Karsa’a, Maar Zita, ve Msibin, Kminas, Arinbeh, Balyun, Al-Bara, Tarnabeh, al-Nakir, Kefr Sicne, Ma’aret Hurme, al-Rakaya, Hasene ve Kasabiye’ye attığı varil bomba sayısı 60’a ulaştı.Rus savaş uçakları dün geceden bu sabaha kadar, İdlib’in güney kırsalı ve Hama’nın Kuzey kırsalı ve Halep’in batı kesimlerine 27 saldırı yaparak 565 bomba attı, 18 kişi hayatını kaybetti.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçaklarının ve kara saldırıları sebebiyle İdlib, ve Hama kırsalında 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye ve Rus savaş uçaklarının dün geceden beri İdlib ve Hama kırsalında yaptığı 27 hava saldırısında 18 kişinin hayatını kaybetti
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin raporuna göre Suriye ve Rus savaş uçakları ve kara güçleri İdlib ve Hama yakınlarında Han Şeyhun, Al-Hbit ve Kefr Zita, Al-Hbit civarına saldırırken helikopterler de İdlib’in güney kırsalına 100 varil bombası bıraktı.
Suriye helikopterleri yine dün gece yarısından bu sabaha kadar İdlib’in güney kırsalındaki Eriha, al-Şeyh Mustafa, Han Şeyhun, Kensafra, Sfuhen, Abdin, Sarca, Karsa’a, Maar Zita, ve Msibin, Kminas, Arinbeh, Balyun, Al-Bara, Tarnabeh, al-Nakir, Kefr Sicne, Ma’aret Hurme, al-Rakaya, Hasene ve Kasabiye’ye attığı varil bomba sayısı 60’a ulaştı.
Rus savaş uçakları dün geceden bu sabaha kadar, İdlib’in güney kırsalı ve Hama’nın Kuzey kırsalı ve Halep’in batı kesimlerine 27 saldırı yaparak 565 bomba attı, 18 kişi hayatını kaybetti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçaklarının ve kara saldırıları sebebiyle İdlib, ve Hama kırsalında 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sarja’da rejim güçlerinin bombardımanı sonucu 3’ü kadın olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Idlib civarında El Bara kasabasına gece atılan varil bombası sebebiyle aynı aileden bir adam ve iki çoğu olmak üzere 3 kişi öldü. Hbit ve civarında 2’si sivil 3 kişi hayatını kaybetti. Msibin’de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Dün, Hazarin kasabasında Suriye savaş uçaklarının saldırısında ağır yaralanan 1 çocuk hayatını kaybetti. Rejim güçlerinin kontrolünde bulunan Hama’nın kuzey yakınlarındaki Kamhana kasabasında muhalif güçlerin top atışı sebebiyle bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Çöken binaların altında kayıp kişilerin olması sebebiyle ölüm sayısının artabileceği kaydedildi
Suriye ve Rus savaş uçaklarının, gerginliğin azaltılması bölgesi olarak kabul edilen İdlib ve Hama civarına 30 Nisan’dan başlayan 750 hava saldırısında ve kara saldırılarında 29 Mayıs itibariyle ölü sayısı 925’e ulaştı.

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