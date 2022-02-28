Rus yetkili duyurdu! Diplomatlar sınır dışı edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD'nin New York eyalatinde bulunan Birleşmiş Milletler'de (BM) görevli Rusya misyonundan 12 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.

12 DİPLOMAT İÇİN SINIR DIŞI KARARI

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, ABD'nin BM'deki 12 Rus diplomatın 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını emrettiğini söyledi.

MOSKOVA'DAKİ DİPLOMATLARA ÇAĞRI

Öte yandan ABD yönetimi, Moskova’daki büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurmuştu.

BELARUS'TAKİ DİPLOMATİK FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDILAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce Rusya ve Belarus’a yönelik seyahat uyarılarını güncelleyerek, bu iki ülkeye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu ve Belarus'taki diplomatik faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Belarus'a ilişkin seyahat uyarısı açıklamasında, Ukrayna'ya Rus askeri saldırısı ve Belarus'ta Ukrayna sınırı boyunca Rus askeri yığınağına dikkati çekilerek, vatandaşlara "Belarus'a seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı. (AA-İHA)

