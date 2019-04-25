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Rus yönetmenden Zelensky yorumu: “Ukrayna Başkanlığını oynadığı komedi dizisinin yeni sezonu gibi görüyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 19:21 | Son Güncelleme

Rus yönetmen Nikita Mikhalkov, komedyen ve oyuncu Vladimir Zelensky’nin Ukrayna’nın yeni devlet başkanı olmasını, “Başkanlığını oynadığı komedi dizisinin yeni sezonu gibi görüyor” şeklinde yorumladı.Rusya’nın ünlü yönetmenlerinden Nikita Mikhalkov komedyen ve oyuncu Vladimir Zelensky’nin Petro Poroşenko’yu yenerek Ukrayna’nın yeni devlet başkanı olmasını değerlendirdi.

Rus yönetmen Nikita Mikhalkov, komedyen ve oyuncu Vladimir Zelensky’nin Ukrayna’nın yeni devlet başkanı olmasını, “Başkanlığını oynadığı komedi dizisinin yeni sezonu gibi görüyor” şeklinde yorumladı.
Rusya’nın ünlü yönetmenlerinden Nikita Mikhalkov komedyen ve oyuncu Vladimir Zelensky’nin Petro Poroşenko’yu yenerek Ukrayna’nın yeni devlet başkanı olmasını değerlendirdi. Zelensky’nin başkanlığı oynadığı ‘Halkın Hizmetkarı’ dizisinin yeni sezonu gibi gördüğünü söyleyen Mikhalkov, “Başlangıç için, omuzladığı ağır yükün farkına varmamışken o hala ‘Halkın Hizmetkarı’ isimli dizisinin bir sonraki bölümünün provası içerisinde olduğunun yanılsaması içerisinde” dedi.
Zelensky’nin artık Donbass konusu, Ukrayna’daki aşırı sağcı gruplar gibi konularla baş etmesi gerektiğini belirten Mikhalkov, “Kesinlikle Putin’in ‘Zelensky’nin seçilmesinin Poroşenko’nun bunca süredir yaptığı şeylerden bir kopuşun ilanı olduğu’ düşüncesine katılıyorum. Ama Zelensky’nin bunları düzeltecek doğru kişi olduğu konusunda emin değilim” ifadelerini kullandı.

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