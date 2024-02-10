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Ruslar ve Ukraynalılar o ilimizde daha fazla duramıyor: Türkiye'den kaçış kira ve konut fiyatlarına da yansıdı

10.02.2024 13:05 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın yerleşik yabancı nüfusundaki ilginç değişim gündemde. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle adeta göç patlamasının yaşandığı kentten Rusların ve Ukraynalılar artık kaçmaya başladı! Konut ve kira fiyatlarına da yansıyan bu durumun nedeni dikkat çekti.

Ruslar ve Ukraynalılar o ilimizde daha fazla duramıyor: Türkiye'den kaçış kira ve konut fiyatlarına da yansıdı

Antalya'da yerleşik yabancı nüfus son 1 yılda 40 bin geriledi. Konut ve kira fiyatlarındaki yüksek artıştan şikayet eden Ruslar ve Ukraynalılar en çok Dubai ve Sırbistan'ı tercih etmeye başladı. Bu gelişme kentteki konut fiyatları ve kiralarda düşüşü de beraberinde getirdi.

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SON YILLARDA NÜFUS PATLAMASI YAŞANIYORDU

Ruslar başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden vatandaşların tatil amaçlı en çok tercih ettiği Antalya'da çok sayıda Rus ve Ukraynalı ikamet ediyor. 2022'nin şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden yoğun göç yaşandı. Antalya'da 2020 yılında 94 bin olan yerleşik yabancı nüfus 2021'de 136 bin 946'ya, 2022'de 172 bin 487'ye yükseldi. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan yaşanan göç sonrası yabancı nüfusun iki yılda iki kat artması nedeniyle Antalya'da konut ve kira fiyatları astronomik düzeyde arttı. Kentte özellikle sahil ilçelerinde kirada oturan polis, öğretmen gibi memurların tayin istediği tablo oluştu. Rusya ve Ukrayna'dan gelenlere evlerini yüksek rakamlara kiralamak isteyenler kiracıları evden çıkarttı ya da mahkemelik oldu. 

1 YILDA 40 BİN YABANCI GİTTİ

Antalya'da konut fiyatlarında dolar bazında yaşanan artışlar, 2023 yılında Rusya ve Ukrayna'dan gelen göçmenleri de etkiledi. Antalya'da konut ve kira fiyatlarındaki artışı durdurmak amacıyla 10 mahallenin yabancıların ikamet iznine kapatılması, diğer mahallelerde de ikamet izni bitenlerin sürelerinin uzatılmaması nedeniyle Ruslar, başka ülkelere göç etmeye başladı. Son 1 yılda Antalya'daki yerleşik yabancı nüfusta 40 bin azalma yaşandı. 

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OKUL KONTENJANI YARIYA YAKIN AZALDI

Konyaaltı'nda Rus çocuklara eğitim verilen Uluslararası Eduant Rus Okulu'nun sahibi Viktor Bikkenev, savaş sonrası iki ülkeden Antalya'ya yoğun göç yaşandığını belirterek, “Antalya çok güzel, dünyada belki ikinci bir kent yok böyle. Halk sıcakkanlı. Ruslar Antalya'yı seviyor. İnsan kolay kolay terk etmez ama son dönemde ikamet izinleriyle ilgili Göç İdaresi'nden ret gelmeye başladı. Bizim okulda da yarıya yakın azalma var. Tabi Ruslar ret verilmesini anlamıyor. Diyorlar ki, 'Biz burada ev alıyoruz, her yere para harcıyoruz. Türkiye'ye para getiriyoruz. Yurt dışından parayla geliyoruz. Bu para burada kalıyor.' Bu durumu anlamıyorlar" dedi.

EN ÇOK DUBAİ VE SIRBİSTAN'A GİDİYORLAR

Savaş sonrası Rusya'da asker alımına başlanılmasıyla aşırı göç olduğunu anlatan Bikkenev, “Şimdi bunun tersi, gidiş oluyor. İnsanlar mecburen gidiyor. Çoğu Dubai'ye gitti. Dubai'de öyle bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Avrupa'da bazı ülkeler sıkıntısız. Mesela Sırbistan alıyor. İstediği kadar kalabiliyor, iş bulabiliyor. Hırvatistan da aynı. Bazı ülkeler iyi görüyor Rusların gelmesini. Çünkü onlarla birlikte belli bir miktar para da gelebiliyor. Ruslar ayrıca Tayland, Bali, Maldivler’e gidiyor" diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI 

İkamet izinlerinin uzatılmaması, yeni izinler verilmemesi ve emlak fiyatlarının çok yüksek olması sebepli yoğun göç yaşandığını, bu durumun bölgedeki fiyatları da düşürdüğünü söyleyen Bikkenev, “Şimdi tam tersi oldu. Ruslar giderken fiyat da düşüyor. Emlakçıyla görüşüyoruz, satış yok hiç. Antalya'da denize sıfır ev Miami ile aynı ya da daha pahalı olmuş. Arkadaşım Dubai'de Burc Halife'nin yanında evi 1 milyon dolara zor satmış. Antalya'nın fiyatları 1 milyon dolardan başlıyor. Yani anormal yükselmiş. Şimdi ise tam tersi, bir tane ev satılmıyor, fiyat da düşüyor. Göç İdaresi de ikamet izin vermeyince insanların yapabilecek bir şeyi yok" dedi.

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İKAMET UZATILMADI, DUBAİ'YE TAŞINDILAR

2022'nin kasım ayında Rusya'dan Antalya'ya gelen iki çocuklu Tsidenova ailesi, önceki günlerde oturum izinlerinin uzatılmaması nedeniyle Antalya'dan Dubai'ye taşındı. 1,5 yıl Konyaaltı'nda ikamet ettiklerini belirten Elena Tsidenova, Uncalı Mahallesi'nde 1500 dolar kira ödediklerini, şu an Dubai'de 1500 dolara daha lüks bir evde oturduklarını dile getirdi. Tsidenova, Antalya'da ikamet izni uzatılmadığı için ayrılmak zorunda kaldıklarını kaydetti. 

İZİNLER ARTIK ÇOK ZORLAŞTI

Konyaaltı'nda emlakçı Zehra Arslan, genel olarak yabancılara konut satışı üzerine çalıştıklarını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden yoğun talep olduğunu, gelenler kolaylıkla ikametgah izni alabilirken şimdi çok zorlaştığını dile getirdi. Arslan, “Yani süreç gitgide zorlaşıyor. Bir de Hurma, Liman ve Sarısu mahallelerinde yabancılara ikametgah verilmiyor. Daha önce Liman bölgesinde ikametgah almış bir yabancı, başvurup ikametgahını uzatabiliyor ama Türkiye'ye yeni gelmiş ve Liman bölgesinde daire satın alıp ikametgahı almak isteyince izin verilmiyor" dedi.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 25'İ BULUYOR

Son dönemde Antalya'da ikamet eden yabancı sayısındaki düşüşün emlak sektörünün yanı sıra kafe, restoran ve diğer birçok sektöre yansıdığını dile getiren Zehra Arslan, “Yabancılar için Avrupa'dan ve Dubai'den daha pahalı bir şehir olmaya başladı. O yüzden insanlar o tarafları tercih ediyor. Örneğin bizde yüzde 50 oranında düşüş yaşandı. Yabancılara oturumun verilmesi zorlaştırıldığı için artık insanlar daire fiyatlarında düşüşe gitmeye başladı. O yüzden çok büyük indirimler yapılıyor. Özellikle yeni projelerde veya daire kiralamalarında yine indirimler yapılıp daha makul fiyatlara çekiyorlar. Yaklaşık yüzde 15- 25 civarında düşüş var" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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antalya rus ukraynalı
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