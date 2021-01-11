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Rüşvetten tutuklanan CHP’li eski başkanın dosyasındaki şok ayrıntılar

11.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Adana’da geçen ay “rüşvet” suçundan tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar dosyasındaki ayrıntılar ortaya çıktı.

Adana’da geçen ay “rüşvet” suçundan tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar dosyasındaki ayrıntılar ortaya çıktı. Kadir Aydar ile tutuklananlar arasında yer alan Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir’in ifadesinde, “Kömür işletmesine imara aykırı ceza yazılacaktı. İş yerine gelen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kadir Aydar’a ‘Bunlar bizden. Görmeyin’ dedi. Başkan Aydar da bize ‘evrakları ayarlayacaklar, ceza yazmayın’ diye talimat verdi. Biz de ceza yazmadık ancak o eksik evraklar hiçbir zaman tamamlanıp bize gelmedi” dediği öğrenildi.
İlçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulunduğu ileri sürülen eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir ile birlikte toplam 23 kişi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet ve irtikap’ suçlarından gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen eski başkan Kadir Aydar imar müdürü Gül Derya Demir, belediye personeli Şevket Açan, müteahhit Murat İnanır ve Ticaret Odası Başkanı Şeref Can tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.
Bu arada rüşvet iddialarıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Eski Başkan Kadir Aydar’ın kendi partisinden olanlardan rüşvet almadıkları da ifadelere yansıdı. Aydar’ın ilçede imara aykırı davranarak iş yerini büyüten kömür işletme firmasına Hatay Milletvekili ve aynı zamanda avukat olan Suzan Şahin’in devreye girmesiyle rüşvet almadığı dosyaya girdi.
Tutuklanan Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir’in ifadesinde, "Kömür satışı yapan iş yeri imara aykırı davranmıştı. 600-700 bin lira arasında ceza yazacaktık. Milletvekili Suzan Şahin ile Kadir Aydar görüştü. Milletvekili Şahin, ’Bu bizim partiden. Bunları görmeyin’ dedi. Kadir Aydar bana, ’Eksik evrakları tamamlayıp, getirecekler ceza yazmayın’ diyerek talimat verdi, ancak hiçbir zaman evrak gelmedi" dediği öğrenildi.
Ceyhan Belediye İmar Müdürü Gül Derya Demir’in ifadesinde yer alan suçlamalara yönelik Kadir Aydar, “Evet, vekil Suzan Şahin ile bir görüşmemiz oldu. Ancak kendisi bana böyle bir şey demedi. Aramızda Gül Derya Demir’in söylediği gibi bir konuşma geçmemiştir. Suzan Şahin, şahittir. Ona da sorabilirsiniz” diyerek kendisini savunduğu ileri sürüldü.

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