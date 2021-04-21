HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor

Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor

21.04.2021 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Uzay Dairesi'nin başkanı, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu yapmak üzere çalışmalara başladığını duyurdu.

Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor

Rus Uzay Dairesi Roskosmos'un başkanı, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu yapmak üzere çalışmalara başladığını ve projenin 2025'te tamamlanmasını hedeflediklerini duyurdu.

Rusya şu an, küresel iş birliğinin ender örneklerinden olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kullanıyor. 1998'de açılan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Rus ve ABD uzay ajansları tarafından kurulmuştu.

Roskosmos uzay ajansı uluslararası ortaklarıyla anlaşmalarının 2024'te sonlandığını ve projeden çekilebileceklerini işaret etti.

Moskova ISS'in geleceği ile ilgili kararın, teknik modüllerinin durumuna ve kendi uzay istasyonu kurma planının işleyişine bağlı olduğunu belirtti.

Yaklaşık 23 yıldır kullanımda olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun artık eskimiş olması da bir sorun.

"ISS bir felakete yol açabilir"

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Kozmonotlarımızın hayatını riske atamayız. ISS'in yapısı ve metalleri eskiyor, geri döndürülemez sonuçlara, bir felakete yol açabilir" dedi.

Borisov Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada Rusya'nın istasyonunun yörüngede ISS'ten daha yüksekte seyredeceğini, bu sayede kutup bölgelerini daha iyi gözlemleyebileceklerini söyledi.

Rusya, buzulların erimesiyle Kuzey Buz Denizi'ni yeni rota olarak kullanmayı hedefliyor.

Borisov istasyonun yapımında başka ülkelerin de rol alması seçeneğini tamamen reddetmese de, istasyonun tamamen Rusya'nın kontrolünde olacağını ekledi.

Borisov Moskova'nın 2025'te ISS'ten ayrılması planıyla ilgili olarak proje ortaklarını 'makul bir sürede uyaracaklarını' belirtti.

Roskosmos Başkanı Dmitry Rogozin de Telegram'dan "Rusya'nın yörüngeye kuracağı yeni istasyonun ilk temel modülünün" videosunu paylaştı ve istasyonun 2025'te hazır olmasının hedeflendiğini belirtti.

Rus Interfax ajansı, Rusya'nın uzay istasyonunun en az 5 milyar dolara mal olacağını yazdı.

Rusya geçen ay da Çin Ulusal Uzay Kurumu ile Ay'ın yüzeyi ya da yörüngesinde bir araştırma istasyonu kurulması için anlaşma imzalamıştı.

Rusya bu yıl ayrıca uzaya yapılan ilk insanlı uçuşun 60. yılını da kutluyor.

Kozmonot Yuri Gagarin 60 yıl önce uzaya çıkan ilk insan olmuştu.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1383674153362808832?s=20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorumHayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorum
Floyd davasında yeni gelişme! Jüri karara vardıFloyd davasında yeni gelişme! Jüri karara vardı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.