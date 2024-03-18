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  4. Rusya 5'inci kez 'Putin' dedi! 3. Dünya Savaşı uyarısı sonrası dünya diken üstünde: Silahlarla savaşmamız gerekiyor

Rusya 5'inci kez 'Putin' dedi! 3. Dünya Savaşı uyarısı sonrası dünya diken üstünde: Silahlarla savaşmamız gerekiyor

18.03.2024 11:08
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Rusya'da üç gündür devam eden seçimler sonuçlandı. Halihazırda Rusya Devlet Başkanı olan Vladimir Putin, 5'inci defa seçimi kazandı. Oyların yüzde 87,8'ini alan Putin, zafer konuşmasında iyi bir gelecek için silahlarla savaşılmasının gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna'daki NATO varlığı dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirebilir" dedi. Öte yandan Putin, geçtiğimiz ay hapishanede ölen Rus muhalif Alexei Navalny hakkında da yorum yaptı.

Rusya 5'inci kez 'Putin' dedi! 3. Dünya Savaşı uyarısı sonrası dünya diken üstünde: Silahlarla savaşmamız gerekiyor

Rusya genelinde 80'den fazla bölgede gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 74 oldu. Hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda oy kullanılabilen seçimlerde, Fom şirketinin sandık çıkış anketine göre, Komünist Parti’den Nikolay Haritonov yüzde 4,7, Yeni İnsanlar Partisi’nden Vladislav Davankov yüzde 3,6, Liberal Demokrat Parti’den Leonid Slutskiy yüzde 2,5 oy aldı. Yüzde 1,4 oy ise geçersiz sayıldı.

Putin, devlet başkanı seçiminin sona ermesinin ardından seçim karargahından vatandaşlara seslendi.

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NAVALNY'IN ÖLÜMÜNÜ "ÜZÜCÜ OLAY" ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRDİ

Halka seçime katılımdan dolayı teşekkür eden Putin, Ukrayna'da temas hattında bulunan Rus ordusuna özellikle teşekkürlerini vurguladı. Putin, yeni dönemde Rus ordusunun yeteneklerini güçlendirmenin gerekli olduğunu ifade etti.

Tüm halkın dini inanç ve etnik kökene bakılmaksızın kendilerini tek bir Rus ailesi gibi hissettiğini belirten Putin, bunun ileriye doğru hareketin en önemli koşulu olduğunun altını çizdi.

Geçen ay Federal Meclis'te yaptığı konuşmada dile getirdiği tüm görev ve hedeflerin çözüleceğine ve gerçekleştirileceğine dair güvence veren Putin, seçim sonucunun ülke vatandaşlarının "kendisine duyduğu güvenin" ve "her şeyi planladığı gibi yapacağına dair umudun" göstergesi olduğunu ifade etti.

Putin, daha sonra karargahta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir ABD’li gazetecinin sorusu üzerine, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede ölmesini "üzücü olay" şeklinde nitelendiren Putin, insanların hapishanede öldüğü başka vakaların da yaşandığını ama bu tip olayların ABD’de de olduğunu hatırlattı. Putin, ölüm haberi gelmeden birkaç gün önce Navalnıy’ı Batı ülkelerinde hapiste bulunan Rus vatandaşlarıyla değiştirme fikrini kabul ettiğini açıkladı.

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"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEN YANAYIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2024 Paris Olimpiyatları süresince ateşkes teklifinden haberi olmadığını aktaran Putin, Rusya’nın her koşulda kendi çıkarlarına ve çatışma bölgesindeki duruma göre hareket edeceğini vurguladı. Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz barış görüşmelerinden yanayız ancak düşmanın cephanesi bittiği için değil, eğer gerçekten ciddilerse, uzun vadede barışı inşa etmek istiyorlarsa, barış görüşmelerinden yanayız. Yeniden silahlanma için 1,5-2 yıl ara verilsin diye değil."

Fransa’ya Ukrayna’da çatışmaları ağırlaştırmasını değil, barışçıl çözüme katkıda bulunmasını öneren Putin, Ukrayna’da NATO askerlerinin bulunduğunu bildiklerine dikkat çekti.

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3. DÜNYA SAVAŞI

Rusya ile NATO arasında çatışma olup olmayacağına yönelik soruyu cevaplayan Putin, "Modern dünyada her şey mümkün. Bu çatışma, tam kapsamlı bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açacak ama kimsenin bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum." dedi.

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YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI

Yeni dönemde devlet başkanlığında ve hükümette bir değişiklik yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, "Şimdi mesele, ekip çalışmasının genel sonucunun maksimum olması için kimin hangi yerde en etkili çalışacağını belirlemektir." şeklinde konuştu.

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Hükümet, devlet başkanlığı yönetimi ve Merkez Bankası yönetimiyle sakin şekilde düşüneceklerini, ardından karar vereceklerini ifade eden Putin, aceleye gerek olmadığını, yasal olarak 2,5 aylık süreye sahip olduğunu aktardı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Alexei Navalny putin
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