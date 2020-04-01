Rusya’da 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rusya’da koronavirüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülkenin 27 farklı bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Rusya’da koronavirüsü vakasının 2 bini geçmesi ve ölü sayısının sürekli artması nedeniyle hükümet tarafından ülkenin 27 bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Rus hükümeti, Moskova’nın merkezi ve Moskova Bölgesi ile St. Petersburg, Adigey Cumhuriyeti, Arkhangelsk bölgesi, Belgorod bölgesi, Vologda bölgesi, Volgograd bölgesi, Kaliningrad, Kursk bölgesi, Leningrad Bölgesi, Lipetsk bölgesi, Mari El Cumhuriyeti, Murmansk bölgesi, Nijniy Novgorod bölgesi, Novgorod bölgesi, Komi Cumhuriyeti, Ryazan bölgesi, Tataristan Cumhuriyeti, Saratov bölgesi, Sverdlovsk bölgesi, Ulyanovsk Bölgesi, Çeçenistan, Çuvaşistan, Yakutistan, Rostov Bölgesi ve Kaluga Bölgesi olmak üzere toplam 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Hükümetin bu yasakların kapsamını genişletmesi ve yasağın daha fazla bölgede uygulanması yönünde çalışmalarını sürdürdüğü açıklanırken sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili net bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.