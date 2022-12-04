Rusya’da 5 katlı binada patlama! Ülke alarma geçti... 4 ölü, 10 yaralı

Rusya'dan tüm ülkeyi tedirgin eden bir haber geldi. Edinilen bilgilere göre ülkenin Tümen bölgesine bağlı Nijnevartovsk kentindeki 5 katlı bir binada yerel saatle 18.06’da patlama yaşandı. Patlama sonrası ekipler hızla harekete geçerken yetkililer acı bilançoyu da duyurdu. İşte detaylar...

4 ÖLÜ, 10 YARALI

Patlamanın ardından binada kısmi çökme yaşanırken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı olay yerine 109 personel ve 30 kurtarma aracı gönderdi. Patlamanın yaşandığı binanın 52 sakini kendi imkanları binadan ayrıldı. Arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 10 kişi ise enkaz altında yaralı olarak çıkarıldı.

GAZ SIZINTISI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Nijnevartovsk Belediye Başkanı Dmitry Koshchenko yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)