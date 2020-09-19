Rusya'da akılalmaz olay! Balkon kadınların üzerine düştü

Rusya’nın Korsakov şehrine bağlı Sahalin kasabasında 2 kadın kaldırımda yürürken bir binanın 3. katında bulunan balkon çökerek kadınların üzerine düştü. Çevrede yaşayanlar kadınların üzerindeki molozları kaldırarak, ilk yardımı yaptı. Yerde acılar içinde kıvranan 2 kadın için olay yerine ambulans gönderildi. Hastaneye kaldırılan kadınların sağlık durumlarının iyiye gittiği ve yaralanma şiddetinin orta düzeyde olduğu öğrenildi. Yaşanan kazanın ardından belediye ekiplerinin bölgede temizlik yaptığı ve balkonu çöken binada dayanıklılık testlerine başlandığı açıklandı.

KALDIRIM YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Balkonu kopan binanın eski bir bina olduğu ve güvenlik açısından binanın altından geçen kaldırımın yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi. Binada yapılacak olan testlere göre tekrar kaldırımın yaya trafiğine açılabileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

