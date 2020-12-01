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Rusya'da aracına yakıt dolduran kişi ölümden döndü

01.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Rusya’da akaryakıt istasyonundan aracına yakıt dolduran kişi ölümden döndü. Aracının deposu alev alan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya’nın Yujno-Sahalinsk şehrinde, akaryakıt istasyonundan aracına yakıt dolduran kişi şans eseri ölümden döndü.

Kimliği belirsiz kişi, akaryakıt istasyonundan aracına yakıt doldurduğu sırada, aracın yakıt deposunun kapağını ateşe verdi.

Kapak ve akaryakıt tankı pompası aniden alev aldı. Araç yakıt deposunda çıkan yangınla paniğe kapılan kişi, benzin istasyonu görevlilerinden yardım istedi.

Akaryakıt istasyonu görevlisi çıkan yangına müdahale ederken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Söz konusu kişinin neden yakıt deposunun kapağını ateşe verdiği ise henüz bilinmiyor.

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