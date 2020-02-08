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  4. Rusya'da asansöre astıkları Putin fotoğrafıyla sosyal deney yaptılar

Rusya'da asansöre astıkları Putin fotoğrafıyla sosyal deney yaptılar

İLGİNÇ HABERLER  | 08.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Rusya’da asansöre asılan Devlet Başkanı Vladimir Putin fotoğrafını karşılarında görenlerin tepkileri gizli kamerayla görüntülendi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da ilginç bir sosyal deney yapan bir sosyal medya fenomeni gizli kamerayla asansöre binenlerin tepkilerini görüntüledi.

Asansöre dev Putin fotoğrafını asan genç yine asansörün içine gizli kamera koydu. Ardından görüntüleri kayda alan genç, asansöre binenlerin Putin’in dev fotoğrafını karşılarında gördüklerinde verdikleri ilk tepkiyi ölçtü. Yayınlanan görüntülere göre bazı kişiler Putin’in fotoğrafını karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bazıları fotoğrafın kim tarafından asıldığını sesli olarak sorgularken bazıları fotoğrafı yerinden sökmeye çalıştı. Yaşlı bir kişinin asansöre bindiği an Putin’in fotoğrafını karşısında gördüğünde ağzıyla çıkardığı alaycı sesler ise eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Bazı kadınlar Putin’in fotoğrafını görünce alay edercesine önünde diz çökerken bazıları ise cep telefonu ile asansöre asılan fotoğrafı görüntüledi. Bir aile asansöre bindiğinde minik bir çocuk fotoğraftaki kişinin kim olduğunu sorduğunda ise, “O Vladimir Vladimiroviç Putin” diye tanıttı. Küçük çocuk ise fotoğrafın karşısında “Merhaba Putin” diyerek sempatik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bir genç ise asansöre asılan Putin fotoğrafı yere düşünce yerden kaldırarak yine duvara astı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin asansör

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