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Rusya'da barış isteyenler sokaklara çıktı! Polisten sert müdahale

02.03.2022 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı 7. gününe girerken, savaş karşıtları Ruslar ise meydanlara çıkmaya devam ediyor. Rusya'nın başkenti Moskova ile St.Petersburg kentlerinde savaşın durdurulması ve barışın sağlanmasını isteyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Gösterilerin izinsiz olduğu uyarısında bulunan polis, gruptakilere sert müdahalede bulundu. Gösterilerde 260'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya'da barış isteyenler sokaklara çıktı! Polisten sert müdahale

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta saldırmasından bu yana ülke genelinde gösteriler devam ediyor. St.Petersburg ve Moskova'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterisine çok sayıda kişi katıldı.

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POLİSTEN GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

St.Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'nde toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

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Moskova'da da sokaklara dökülen göstericiler, Rus yönetimine savaşı durdurması ve barışı sağlaması çağrısında bulundu.

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Gösterilerin izinsiz olduğu uyarısında bulunan polis, gruptakilere sert müdahalede bulundu.

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Gösterilerde 260'tan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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