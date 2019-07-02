Rusya'da denizaltıda yangın! Putin'den açıklama geldi

Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtildi.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

PUTİN PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle rutin programını iptal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

"SIRADAN BİR GEMİ DEĞİLDİ"

Putin, görüşmede, yangında çok sayıda nitelikli insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Kazanın meydana geldiği gemi sıradan bir gemi değildi. Hayatını kaybeden 14 kişi arasında 7 birinci seviye kaptan vardı ve 2'si Rusya Kahramanı ödülüne sahipti. Bu kaza Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." ifadesini kullandı.

Ölen denizcilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Putin, Şoygu'ya yönelik, "Kazadan kurtulanlara ve ölen denizcilerin ailelerine gerekli yardımların sağlanmasını, kazaya ilişkin araştırmayla şahsen ilgilenmenizi ve bana rapor vermenizi istiyorum." dedi.

Şoygu ise yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

(AJANSLAR)

