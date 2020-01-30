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  4. Rusya'da donmuş nehre düşen köpeği kurtarmak için suya atladı

Rusya'da donmuş nehre düşen köpeği kurtarmak için suya atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Rusya’da donmuş nehre düşen köpeği gören bir adam, üstündekileri çıkarak soğuk suya atladı. O görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi çekerken, yapılan yorumlarda köpeğin kurtarıcısı tebrik edildi.

Olay, Rusya’nın Astrahan kentinde meydana geldi.

Yılın bu zamanları donan İdil Nehri’ne düşen bir sokak köpeğini gören adam, üstündeki giysileri çıkararak suya girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, adamın soğuk suya girdiği, bir buz kütlesine tutunmuş olan köpeği bacağından tutarak kıyıya çektiği görüldü.

Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda beğeni alırken, köpeği kurtaran adam sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlarda kahraman ilan edildi.

(DHA)

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