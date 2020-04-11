Rusya'da hapishanede isyan! Binaları ateşe verdiler

Rusya’nın İrkutsk Bölgesi’ne bağlı Angarsk şehrinde bulunan 15 numaralı cezaevinde mahkumlar tarafından isyan çıkarıldı. Bölgenin en büyük cezaevlerinden biri olan ve bin 300 mahkumun bulunduğu cezaevinde iddialara göre gardiyanların arama yapmalarına izin vermeyen mahkumlar ile gardiyanlar arasında önceki gece tartışma çıktı. Mahkumların iddiasına göre 1

mahkum çıkan kolundan yaralandı. Bunun üzerine 17 mahkum bileklerini keserek kendilerine kötü muamelede bulunulduğunu iddia etti. Bunu duyan diğer kovuştaki mahkumlar güvenlik kameralarını kırarak büyük bir isyan başlattı. Gardiyanlar ile mahkumlar arasında önceki gece başlayan tartışma dün büyüyünce akşam saatlerine doğru bu kez mahkumlar cezaevini ateşe verdi. Çıkan isyan sırasında çok sayıda mahkumun yaralandığı öğrenildi.

İSYAN HALA BASTIRILAMADI



Cezaevinde başlayan yangına müdahale eden polislerden bir kısmı içeriye girdi. Burada müdahale edilen mahkumlardan bazıları etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polislerin büyük bir kısmı ise cezaevindeki diğer mahkumların binaları ateşe vermesi nedeniyle içeriye giremiyor. Hala tam olarak kontrol edilemeyen isyanın bastırılma çalışmalarına devam ediliyor.