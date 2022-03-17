Rusya'da kaos! Vatandaşlar panik içinde

Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar temel gıda ürünlerini etkilemeye başlarken Moskova'da müşterilerin süpermarketlerde panik içinde alışveriş yaptığı anlar kameralara yansıdı. Müşterilerin şeker için tartıştığı ve itişip kakıştığı görüntüler şaşkına çevirdi. Görüntülerde izdiham yaşanan marketlerdeki boş raflar da dikkat çekti.

Gürültülü itiş kakış anları kameraya çeken bir Moskova sakini insanların rafların boşalmasından korktuğu için hırçın davrandığını söyledi ve şöyle ekledi:

"Raflar boştu. Ne tuz, ne şeker, ne makarna, ne de karabuğday; yalnızca uçuk fiyatlı pilav vardı. İnsanlar şeker dolu bir el arabası gördü ve ona doğru koşmaya başladı. El arabasına saldırdılar, birbirlerini itip kaktılar. Alabildiğine şeker aldılar ve başkalarına bırakmadılar. Bu korkuyu paylaşmak istedim. İnsanlığımızı korumalıyız."

Rusya vatandaşları rublenin değer yitirmesine yol açan yaptırımların derin bir ekonomik krize neden olmasından korkuyor.

Rusya vatandaşlarına paniğe kapılıp alışveriş ve stokçuluk yapmamaları salık verilse de Putin'in Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı dünyasından uygulanan yaptırımların alışveriş malzemelerinde soruna yol açmayacağını söyleyen yetkililere güven duyulmuyor.

Bazı marketlerde fahiş fiyatların görüldüğü belirtilen Rusya'da vatandaşlardan biri "Üç gündür şeker yok. Her yerde şeker arıyorum. Çok şey mi istiyoruz?" diye konuştu.

Rusya geçtiğimiz günlerde eski Sovyet ülkelerine tahıl ihracatını yasaklamış, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını da askıya almıştı.





