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Rusya’da kaplan sirkte eğitmenine saldırdı

23.05.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da talimatlarına uymayan kaplana sopalarla müdahale eden sirk görevlisi, uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Rusya’da düzenlenen sirkte kaplan dehşeti yaşandı.Ülkenin Novosibirsk kentinde sirk görevlisi gösteri esnasında yüzlerce kişinin önünde kaplanın saldırısına uğradı.

EĞİTMEN HASTANEYE KALDIRILDI

O anlar, gösteriyi lzlemek için gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, sahneye çıkan kaplanların yere yatarak birbirleriyle oyun oynadığı, daha sonra sirk görevlisinin sahneye gelişiyle kaplanlardan birinin eğitmene saldırdığı görüldü. Rus medyası, yaralanan eğitmenin yaralandığını tedavisi için hastaneye kaldırıldığını aktardı. (DHA)

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