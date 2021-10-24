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Rusya'da 'karşılıksız aşk' cinayeti! Başını kestiği kadının cesedini boş araziye attı

24.10.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bir kişi, öldürdüğü kadının başını kestikten sonra cesedi bavulla taşıyarak boş araziye attı.

Rusya'da 'karşılıksız aşk' cinayeti! Başını kestiği kadının cesedini boş araziye attı

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'ne bağlı Orsk kentinde oyun oynayan çocuklar, sitenin yanındaki boş arazide bir bavul gördü. Bavula yaklaşan çocuklar, kanları fark edince büyük korku yaşadı. Çocukların paniği üzerine site sakinleri polise haber verdi.

CESET 39 YAŞINDAKİ BİR KADINA AİT

Olay yerine gelen polis ekipleri, bavulun içerisinde bir ceset olduğunu tespit etti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında, bavul içerisindeki cesedin 39 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlendi. Derinleştirilen araştırmalar sonrası güvenlik kameraları incelenerek öldürülen kadının çevresindekiler de sorgulanmaya başlandı.

CİNAYETİN NEDENİ 'KARŞILIKSIZ AŞK'

Rus polisinin ortaya çıkarttığı cinayeti soruşturma görevini devralan Rusya Soruşturma Komitesi, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek katil zanlısının kimliğini belirledi. Gece yarısı karşılıksız aşık olduğu kadını önce darp eden ardından bıçakla öldüren katil zanlısının daha sonra ise kadının başını kestiği ve bavula koyarak boş bir araziye taşıdığı belirlendi.

Cesedin bavulla taşındığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 42 yaşındaki katil zanlısının suçunu itiraf etmesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildiği açıklandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Rusya
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