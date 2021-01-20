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Rusya’da koronavirüs hastalarıyla çalışan doktorlara erken emeklilik

20.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Rusya’da koronavirüs hastalarıyla çalışan doktorlara erken emeklilik

Rusya Federasyon Konseyi Sosyal Politikalar Komitesi Başkan Yardımcısı Tatyana Kusayko, koronavirüs hastalarıyla çalışan doktorların erken emeklilik imkanı olacağını söyledi. Kovid-19 hastalarıyla bir ay çalışan doktorlar üç ay çalışmış sayılacak.

NSN’ye konuşan Kusayko, “Şimdi koronavirüs hastalarıyla bir ay çalışanlar üç ay çalışmış sayılacak. Bu nedenle emeklilik olasılığı yeniden hesaplanabilecek” dedi.

Ayrıca koronavirüs hastalarıyla çalışan doktorlara fiyatı 1.5 milyon rubleye kadar olan otomobillerde indirim uygulanacak.

Rus Senatör Vladimir Kruglıy ise konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada “Şu anda net bir istatistik yok, birçok şey bölgelerdeki duruma bağlı. Ancak koronavirüs hastalarıyla çalıştıktan sonra Rus sağlık çalışanlarının yüzde 20-25’i kadarının erken emeklilik hakkı kazanabileceğine inanıyorum” dedi.

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